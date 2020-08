Dalla Città di Casale Monferrato: strade chiuse per gara ciclistica

Mercoledì 19 agosto si terrà in città la seconda e ultima gara ciclistica (questa denominata Trofeo Gran Monferrato), per cui sono previste modifiche alla circolazione stradale dalle ore 14,30 alle ore 18,30 circa, nella zona tra Corso Duca d’Aosta e la frazione Santa Maria del Tempio.

In particolare, il percorso della gara, in cui sarà in vigore il divieto di circolazione, sarà il seguente:

Corso Duca D’Aosta Strada vecchia S. Giovannino Strada Santa Maria del Tempio Strada Valmacchina Cantone Cerreto S.p. 54 Via Degiovanni.

Percorso che sarà ripetuto per 18 volte.

Al termine dell’ultimo giro si tornerà in Corso Duca d’Aosta dove è posto il traguardo.

Dalle ore 13,00 alle ore 19,00, e comunque fino al termine della gara ciclistica, sarà inoltre temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: