Grigi, da domani al via la nuova stagione: prima tamponi e poi allenamenti individuali

Alessandria – Inizierà domani, martedì 18 agosto, la nuova stagione dell’Alessandria Calcio. Il protocollo per i professionisti, per il momento, non è cambiato e, dunque, tutto il gruppo, squadra, giocatori e staff, saranno sottoposti al primo giro di tamponi e a tutti gli accertamenti.

Da mercoledì 19 test e allenamenti individuali, a gruppetti fino a sabato 22, quando saranno effettuati il secondo tampone e gli esami sierologici.

Da domenica 23 Gregucci e i suoi collaboratori potranno dirigere sedute collettive al centro sportivo Michelin.