Mascherine per tutti tranne che per i partecipanti ai rave party della sinistra (Video)

Spino d’Adda – Noi esseri umani dobbiamo indossare la mascherina ma quelli di sinistra che si scatenano nei rave party, la mascherina la dimenticano sempre a casa. E non si può fargli niente anche se sparano musica da trogloditi a 10.000 watt nei vari parchi fluviali per cui la fauna, terrorizzata, è praticamente sparita. Per loro neppure gli animalisti, tendenzialmente di sinistra, osano alzare il ditino e fare osservazione. Niente, a questi trogloditi trinariciuti è consentito tutto: farsi di canne e anche di qualcosa d’altro, fare l’amore con la prima che la da, far casino preferibilmente quando la gente normale va a dormire dopo una giornata di lavoro, non pagare mai e credere di avere sempre ragione. Hanno chiuso le discoteche ma i figli di papà che giocano a fare i rivoluzionari comunisti appartenenti ad ogni sorta di centro sociale, e per questo motivo intoccabili, da due giorni rompono i coglioni ai residenti con la musica a manetta. Tutti senza mascherina, senza distanziamento e senza autorizzazioni. Eddajeee!

