Pensionato sessantasettenne muore travolto dal proprio pick up lasciato senza freno a mano

Ritornato di Corio – Grave incidente nel torinese, a Ritornato di Corio. Un uomo di 67 anni, Renzo Munari, ex tecnico di centrale alla Telecom, è morto ieri schiacciato da suo pick up che lui, in un disperato tentativo, aveva cercato di arrestare dopo averlo parcheggiato su una strada ripida.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, probabilmente stava cercando di inserire il freno a mano “al volo” per bloccare la marcia a ritroso del pick-up ed è stato sbalzato a terra, finendo con la testa sotto la ruota anteriore sinistra.

Sul luogo dell’incidente sono giunti carabinieri di Corio e i vigili del fuoco di Nole, saliti a Ritornato quando è scattata la richiesta di aiuto. Ai medici e agli infermieri del 118 non è rimasto che constatare il decesso del pensionato.

La notizia si è subito sparsa nella piccola frazione, dove tutti conoscono tutti, e dove è attiva da tempo l’associazione “Amici di San Lorenzo” nella quale davano una mano per organizzare gli eventi sia Munari, sia la moglie Benedetta Giacotto, insegnante in pensione. Non solo due villeggianti, dunque, ma due persone ben inserite nella vita sociale del paese. A Corio Canavese Munari e la moglie trascorrevano tutta l’estate e quasi tutti i weekend dell’anno e spesso venivano a trovarli anche la figlia con le due nipotine.

La tragedia accaduta ieri è simile ad altre due avvenute di recente: una tre anni fa quando un pensionato di 79 anni rimase travolto dalla sua Jeep Grand Cherokee nel tentativo di fermarla per non aver inserito il freno a mano. Invece di scansarsi e mettersi in salvo, l’uomo cercò di fermare il mezzo aggrappandosi alla portiera rimasta aperta dal lato passeggero finendo travolto sotto le ruote che gli schiacciarono il torace. Due anni fa un’insegnante di 28 anni di Torrazza, investita dalla sua macchina, perse invece una gamba.