Eccellenza, al via da ieri gli allenamenti per il Castellazzo con nuovo allenatore e nuovi innesti

Castellazzo Bormida – Da ieri anche il Castellazzo è tornato ad allenarsi in vista della prossima stagione di Eccellenza, girone B. Nuovo mister, Fabio Nobili dalla Valenzana Mado, e nuova anche buona parte della rosa con molti veterani che hanno lasciato.

Campionato al via il 27 settembre e questo ha portato ad un avvio soft con una settimana di lavoro non forzato per conoscere il gruppo e per riabituarsi al campo dopo 6 mesi di inattività.

In organico, dall’Alessandria sono arrivati tre rinforzi fra i fuoriquota come il portiere Ceppellini, il difensore Ventre e la punta Bertuca. Sempre in difesa c’è Raimondo, l’anno passato in forza al Canelli, davanti l’ex Santostefanese Zunino e Fassina, l’anno scorso con Nobili a Valenza ma con anni di esperienza in Eccellenza.

L’allungamento del mercato al 31 ottobre è un’altra novità che permetterebbe alla dirigenza di ritoccare la rosa, se ce ne fosse bisogno, dopo le prime giornate.

Biancoverdi in campo il 22 agosto in casa contro la Gaviese e mercoledì 26 col Derthona, prima di un’amichevole a fine mese a Varazze, ancora da confermare, e di un altro match con l’Asca il 5 settembre, prova generale di coppa Piemonte, il 20 con la vincente di Cbs Torino-Acqui.