“Mi hanno mangiato i cani e hanno lasciato i rifiuti nel mio campo”, questo lo sfogo della signora di Lampedusa accusata dal sindaco: “Fa così perché vuole i risarcimenti” (Video)

Lampedusa – Da una parte le grida di rabbia della donna cui i migranti hanno mangiato i cani e dall’altra l’accusa del sindaco Pd che difende i migranti e dice che la sua concittadina denuncia i migranti dicendo che l’hanno danneggiata perché vuole il risarcimento. L’atteggiamento del primo cittadino di Lampedusa Salvatore Martello (nella foto a destra) è disarmante, e dimostra che non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Assume il tipico comportamento di chi vuole mettere il bavaglio alle vittime e ai testimoni. Ma noi come sempre siamo documentati ed abbiamo il video dove si possono vedere i resti delle povere bestie mangiate e la sporcizia lasciata dai migranti.

E il sindaco di #Lampedusa #SalvatoreMartello invece di aiutare la signora #RosyMatina, da anni vittima dei bivacchi dei #migranti e abbandonata dallo Stato,che fa? Ha firmato un’ordinanza per la demolizione delle stalle,denigrandola pure perché “vuole un risarcimento”. Vergogna! pic.twitter.com/4n8tM0P4hK — Francesca Totolo (@francescatotolo) August 18, 2020