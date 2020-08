Muore Cesare Romiti, Elkann: posto riguardo in storia Fiat

Roma (Reuters) – “Nei tanti anni vissuti accanto a mio nonno, Cesare Romiti ha affrontato con coraggio momenti difficili, e per questo merita un posto di riguardo nella storia della Fiat”.

È il commento del presidente di Fca, John Elkann, alla morte di Romiti, avvenuta stamani, all’età di 97 anni.

Il nome di Romiti è legato a filo doppio a quello della Fiat nella quale entrò nel 1974 per ricoprire negli anni successivi il ruolo di AD prima e presidente poi, fino all’uscita a fine anni ‘90.

Nel 1980, Romiti restò AD unico di Fiat dopo le dimissioni di Umberto Agnelli come co-amministratore delegato in un momento molto duro per le relazioni industriali in Italia. Il nome di Romiti viene legato alla marcia dei 40.000 quadri Fiat che manifestarono contro il sindacato dopo oltre un mese di vertenza, portandolo a siglare un accordo favorevole al Lingotto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricordare il manager, scrive: “Scompare con Cesare Romiti un importante protagonista di una impegnativa e controversa stagione delle relazioni industriali e del capitalismo italiano”.

Nato a Roma il 24 giugno 1923, Romiti era laureato in Scienze Economiche e Commerciali. Nel 1947 entra nel Gruppo Bombrini Parodi Delfino, per poi diventarne Direttore Generale. Nel 1968, a seguito della fusione BPD-Snia Viscosa, ha assunto l’incarico di Direttore Generale Finanziario di Snia Viscosa. Nel 1970 è entrato in Alitalia come Direttore Generale e Amministratore Delegato per passare successivamente, nel 1973, ad Italstat con lo stesso incarico. Nel 1974 è entrato in FIAT. Dopo l’uscita dal Lingotto, è stato Presidente di RCS, dal 1998 al 2004, e della società di costruzioni e ingegneria Impregilo, dal 2005 al 2007, oltre che presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma fino al luglio 2013. Dal 2000 al 2008 è stato Presidente dell’Istituto Italo Cinese. Nel 2003 ha costituito la Fondazione Italia Cina, che ha presieduto fino al 2018 per poi rivestire la carica di Presidente onorario.