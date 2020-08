Alessandria Calcio, biennale per il portiere Lorenzo Crisanto

Alessandria – Lorenzo Crisanto sarà un giocatore dell’Alessandria Calcio anche per le due prossime stagioni. L’ufficialità è arrivata oggi tramite l’ufficio stampa della società di via Bellini che ha annunciato di aver trovato l’accordo con il portiere, già in grigio la passata stagione.

Raggiunto anche l’accordo con il giovane Lollo, frutto del settore giovanile grigio, per un contratto biennale.