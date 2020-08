Bertram Derthona, ritiro al via il 7 settembre

Tortona – Bertram Derthona pronta ad affrontare una nuova stagione in serie A2 Old Wild West.

Il roster bianconero si ritroverà ufficialmente il 7 settembre per il ritiro stagionale.

I giocatori italiani arriveranno un po’ prima, martedì 1 settembre, mentre nei giorni successivi saranno sottoposti insieme ai due elementi Usa alle tradizionali visite di idoneità, test e analisi per seguire le normative sul Covid-19 necessari per essere a disposizione dello staff tecnico.