Casale Fbc, ingaggiato il difensore centrale Guida

Casale Monferrato – New entry in difesa per il Casale Fbc. Il club nerostellato ha, infatti, ufficializzato l’ingaggio del centrale di difesa Simone Guida, 20 anni, proveniente dall’Agropoli, serie D, girone H, girone della Campania. Guida ha giocato nelle giovanili dell’Entella, si è poi trasferito nel Livorno, sempre nelle giovanili, nella Sanremese e infine, appunto, nell’Agropoli dove ha collezionato 22 presenze.

È figlio di Cisco Guida, centrocampista di esperienza negli anni ’90 e 2000, che giocò anche una stagione a Casale.