Cornaglia Group, a settembre partirà la trattativa: spiragli per i quarantadue dipendenti?

Villanova d’Asti – Sembra aprirsi uno spiraglio per i 42 dipendenti, tecnici, ingegneri e operai, della Cornaglia Group di frazione Brassicarda a Villanova, azienda che aveva comunicato il trasferimento temporaneo a Grugliasco e poi in via definitiva a Villarbasse. Aperto dal 1978, ospita il centro ricerche, importante punto di riferimento del gruppo, con all’attivo in zona anche le sedi di località Stazione e della Cor-tubi di Valfenera.

L’azienda oggi conta 1000 dipendenti con stabilimenti anche all’estero, tra Brasile, Turchia, Romania e Canada. Produce sistemi di aspirazione dell’aria, di automotive, componenti in plastica e serbatoi per auto. Il trasferimento è arrivato come un fulmine a ciel sereno per le figure altamente professionali di Brassicarda. Dopo i primi incontri tra azienda e sindacati, con uno sciopero, un vertice in municipio a Villanova, alla presenza del presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, si è svolto in Prefettura ad Asti un tavolo istituzionale in videoconferenza, convocato dal prefetto Alfonso Terribile, dopo la richiesta del sindaco. Riunione che ha chiarito la posizione dell’azienda da parte dell’amministratore delegato Stefano Cassis. Per i sindacati c’erano Giuseppe Morabito e Angelo Fiora, della segreteria di Fiom Cgil e Fim Cisl.

L’ad Cassis ha manifestato l’idea di ritrovarsi entro il 10 settembre per un nuovo incontro. L’azienda trasferirà l’attività, in quattro fasi entro quattro anni, in un primo momento la metà dei dipendenti.

“Le nostre richieste sono state ascoltate. Ora si tratta di capire cosa accadrà a settembre. Nel frattempo è trapelata l’ipotesi di restare a Grugliasco, evitando il secondo step di Villarbasse. Sede più vicina per tutti i dipendenti, anche quelli residenti nel Villanovese, circa la metà. Il problema che pesa di più è il trasporto, calcolato in 300 euro mensili” hanno spiegato i sindacati.