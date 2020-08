Distanziamento coronavirus: regioni diverse, norme diverse e il treno che doveva fermare a Tortona invece non si ferma

Tortona – Sul distanziamento fra persone ormai non ci si capisce più niente. Liguria e Lombardia le hanno revocate con un’ordinanza, mentre il Piemonte a inizio mese le ha reinserite.

Provvedimenti disomogenei, caos totale. Il risultato? Un treno che viaggiava sulla linea Albenga-Milano, e che dunque attraversava Liguria, Piemonte e Lombardia, ha saltato la fermata di Tortona andando fino a Voghera. E i passeggeri questa decisione l’hanno appresa dal controllore.

Dall’ufficio stampa di Trenitalia spiegano: “Ad Arquata una donna particolarmente sensibile sul tema ha fatto presente al capotreno che i posti non erano distanziati Il convoglio parte e arriva in due regioni dove il distanziamento è stato eliminato e quindi i treni possono viaggiare con il 100% dei posti occupati. La passeggera, però, ha fatto presente che in territorio piemontese le regole erano differenti. Il capotreno non poteva ignorare la segnalazione, così il convoglio è rimasto fermo per più di un’ora ad Arquata, dove sono stati fatti arrivare due bus per far scendere una parte di viaggiatori diretti a Tortona e in altre località della zona”.

All’italiana verrebbe da dire eppure è capitato proprio così.

L’operazione in questione ha fatto accumulare più di un’ora di ritardo al treno, per selezionare i passeggeri da trasportare con il pullman, non molti in verità perché due bus con il distanziamento trasportano al massimo 50 persone.

“A quel punto è stata fatta una scelta – aggiungono da Trenitalia – siccome i convogli che partivano dalla Liguria erano tutti pieni, a quelli successivi alle 18 è stata tolta la fermata di Tortona e si è deciso di gestire la tratta piemontese con il servizio bus da noi messo a disposizione. I viaggiatori diretti a Tortona arrivavano in treno a Voghera e tornavano indietro con il pullman. Chi invece da Tortona doveva raggiungere Milano o Genova, trovava il bus fuori dalla stazione”.

Analoga soluzione per Arquata, ma lì fermano pochi convogli. Insomma, è stata trovata l’unica soluzione sostenibile per ovviare al problema.