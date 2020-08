Grigi, primo colpo di mercato: ingaggiato il portiere Pisseri

Alessandria – Primo colpo di mercato estivo per l’Alessandria Calcio. Il club piemontese ha ingaggiato a titolo definitivo il portiere Matteo Pisseri, 29 anni, che ha sottoscritto un contratto biennale.

L’estremo difensore la passata stagione ha difeso per 28 volte la porta della Pistoiese. Nella sua carriera si contato 308 partite ufficiali. L’esperienza più significativa a Catania dove, dal 2016 al 2019, è sceso in campo ben 137 volte.