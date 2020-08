Marocchino trentatreenne con vari precedenti arrestato dalla Polfer di Novi alla stazione di Arquata Scrivia

Arquata Scrivia – Un trentatreenne marocchino è stato arrestato dalla Polfer di Novi Ligure sul treno Genova Brignole – Torino Porta Nuova nella stazione di Arquata Scrivia.

L’uomo, domiciliato nel savonese, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Savona, per inottemperanza al divieto di dimora.

Il trentatreenne è stato accompagnato negli Uffici di Polizia e immediatamente sottoposto a un accurato controllo tramite rilievi foto-dattiloscopici che hanno evidenziato diversi precedenti di polizia a suo carico. Il marocchino è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Alessandria. Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato deferito in stato di libertà per aver trasgredito le norme sugli stranieri.