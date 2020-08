Nessun segno di violenza sull’uomo trovato morto assieme al suo cane a Magnano, nel biellese

Magnano – Non c’è stata violenza nella morte di Mauro Tamagno, 66 anni, l’uomo trovato morto i primi giorni di agosto nella sua abitazione di Magnano, nel biellese, assieme al suo cane.

A stabilirlo, ieri, è stata l’autopsia effettuata sul corpo dell’uomo.

La cosa era già parsa comunque chiara fin dal primo momento in cui i carabinieri avevano trovato il corpo del sessantaseienne, su cui erano visibili i primi effetti della decomposizione. Per avere un chiarimento definitivo su cosa possa aver ucciso l’uomo e il suo cane, la cui carcassa è stata a sua volta sottoposta ad autopsia dai due medici torinesi interpellati dal procuratore Teresa Angela Camelio, bisognerà aspettare i risultati del test tossicologico per cui, anche complice la pausa del Ferragosto, saranno necessari ancora una quindicina di giorni. Fin da subito le condizioni in cui sono stati trovati i cadaveri hanno fatto convergere le ipotesi su di un possibile avvelenamento.

Tra le ipotesi nel frattempo al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Biella, a cui il procuratore Camelio ha affidato le indagini, c’è la possibilità che l’uomo e il suo cane, al quale era molto affezionato, abbiano ingerito del cibo scaduto con conseguenze fatali. Tamagno viveva in una casa senza neppure la corrente elettrica e quindi nell’impossibilità di conservare adeguatamente gli alimenti.

Resta da chiarire quale cibo possa avere avuto su entrambi un effetto così immediato da impedire all’uomo di chiedere aiuto ai vicini di casa. Su questo, al momento, la Procura mantiene uno stretto riserbo.