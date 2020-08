Senegalese arrestato 11 volte è a piede libero e non si può espellere

Torino (Giulia Giraudo) – Prevedere l’obbligo di firma per uno che viene dal Senegal e che è cresciuto tra la Jungla e il deserto, è una barzelletta ma, al di là della battuta, il senegalese di 24 anni Sidibe Temoko, con alle spalle tre pagine di precedenti di polizia, undici arresti e una sfilza di denunce, tra dicembre 2017 e luglio 2020, oltre ad altri due fermi dei giorni scorsi perché si è scagliato contro gli agenti e ha danneggiato le loro auto, dovrebbe stare in galera. E invece è libero col solo obbligo di firma e la legge, ormai, non è più uguale per tutti. Cambiate per favore quel cartello che sta dietro lo scranno del giudice ed aggiungete un “non” per cui si leggerà: “La legge non è uguale per tutti”. Infatti se l’amico Sidibe si chiamasse Walter e fosse di Rovigo, non potrebbe girare libero per la città perché i giudici l’avrebbero da tempo sbattuto in collegio. Invece lui no, per lui la legge non esiste e può fare quel che vuole. Temoko è un richiedente asilo. Nel 2015, gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari valido sino al 2017. Nel 2018 aveva rinnovato la domanda.

Lunedì mattina, nell’aula 58 di Palazzo di Giustizia, è comparso davanti al giudice dopo essere stato arrestato, domenica, nella periferia nord della città. Intercettato dagli agenti del commissariato Barriera Milano, diretto da Raffaele Pietropinto, si è rifiutato di presentare i documenti. Ha aggredito i poliziotti, ha preso a calci la volante, ha chiamato un gruppo di amici incitandoli alla rivolta contro le forze dell’ordine. Noi di Alessandria Oggi abbiamo pubblicato la notizia dei fatti avvenuti: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/08/18/senegalesi-circondano-i-poliziotti-che-finiscono-allospedale-per-evitare-che-arrestino-uno-di-loro-per-spaccio/ , e oggi dobbiamo tornarci sopra, ma non per scrivere che giustizia è stata fatta, che i responsabili dell’aggressione sono finiti dentro, che la volante sarà presto riparata e gli agenti risarciti, ma per scrivere che quel troglodita africano è di nuovo libero. Per la dodicesima volta. Alla fine dell’udienza, quando il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma, qualcuno gli ha dettato la frasetta di circostanza che ha pronunciato: “Chiedo scusa per come mi sono comportato. Ricordo solo che ero ubriaco e avevo paura”. Non siamo sicuri che abbia capito quello che ha detto, ne avremo la prova al prossimo arresto.