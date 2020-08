Stalker egiziano pesta una donna fino a farla svenire alla fermata del bus: arrestato

Torino – Lunedì sera verso le 10:30 una donna ha visto un uomo picchiare una donna alla fermata del tram in largo Giulio Cesare e ha chiamato la polizia. Secondo la testimonianza resa agli agenti di una volante del commissariato Barriera Milano, impegnati in controllo straordinario del territorio in questura, la testimone ha dichiarato che l’uomo “l’ha insultata, l’ha strattonata e l’ha schiaffeggiata. Con violenza l’ha colpita sull’orecchio con il cellulare”. Lui è egiziano di 60 anni che è stato arrestato per stalking dopo un breve inseguimento. La vittima, una dominicana di 45 anni, è stata accompagnata all’ospedale San Giovanni Bosco. Sul ventre, sulle braccia e sulle gambe, aveva numerosi lividi. E quello schiaffo le aveva causato problemi all’udito. Ai poliziotti, in lacrime, ha raccontato di mesi di maltrattamenti e di vessazioni da parte del fidanzato. Lei voleva lasciarlo, ma lui – naturalmente a piede libero nonostante sia stato arrestato a ripetizione per furto, rapina e spaccio, continuava a perseguitarla. La seguiva ovunque andasse, si presentava a casa sua, la obbligava a farlo entrare nell’appartamento, a trascorrere del tempo con lui. La vittima aveva paura di ritorsioni e così gli apriva la porta. Lunedì sera, per le botte prese è svenuta e si è accasciata sulla pensilina.