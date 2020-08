A Cuzzago un impianto a biogas per trasformare in energia l’umido

Premosello Chiovenda – “Una soluzione che consente di trasformare i rifiuti da problema in risorsa e che al nostro territorio darà risposte stabili”.

A parlare è Francesco Perrone, assessore al Bilancio di Omegna e presidente del Consorzio in riferimento all’impianto a biogas a Cuzzago per trasformare in energia l’umido, l’erba e le ramaglie dei giardini e un sito a Ornavasso dove recuperare vetro, carta e plastica.

I due progetti sono stati presentati all’assemblea dei sindaci del Consorzio rifiuti del Vco, l’organismo di programmazione di raccolta e smaltimento. I presenti – 19 su 74, ma tra loro c’erano quelli che più pesano – hanno dato mandato di procedere in questa direzione.

Con Giuseppe Grieco, amministratore unico di ConSer Vco, la società pubblica che gestisce il servizio, negli scorsi mesi Perrone ha fatto una ricognizione per individuare aree alternative a Pratomichelaccio (Mergozzo), che per decenni è stato il fulcro dello smaltimento dei rifiuti nel Vco con l’inceneritore spento nel 2012, ma dove si è continuato a stoccare le tonnellate di differenziata e indifferenziata in attesa del trasferimento in impianti fuori provincia.

Lo stop era arrivato lo scorso anno: la Provincia aveva dato parere negativo al rinnovo dell’autorizzazione alla luce delle norme attuative del Piano per l’assetto idrogeologico del 2001: Pratomichelaccio rientra nelle fasce fluviali del Toce. Rigettato il ricorso al Tar, un’interpretazione rilasciata dal segretario generale dell’Autorità distrettuale di bacino di Parma sembrava aver aperto uno spiraglio, invece nulla di fatto. Finora si è continuato a utilizzare Pratomichelaccio solo per lo stoccaggio temporaneo grazie alla deroga del presidente della Provincia Arturo Lincio, ma questa possibilità si esaurirà a febbraio.

“Tra sei mesi non saremo pronti con le soluzioni alternative, ma a fronte di questi progetti potremo ottenere ulteriore deroga dalla Regione” ha spiegato Perrone.

Il costo stimato per l’impianto a biogas da costruire dietro il cimitero di Cuzzago, frazione di Premosello, è di 16 milioni. Per strutturare il sito nella zona industriale di Ornavasso servono invece 2,5 milioni, comprensivi delle tecnologie per il lavaggio di plastica e vetro e il compattamento di carta e cartone. Investimenti di cui si farà carico ConSer (gli azionisti sono i Comuni del Vco, il 33% delle quote è di Verbania).

Escluso da questo piano lo smaltimento dell’indifferenziata, da fare fuori territorio con un aumento dei costi.