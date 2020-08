A Diano Marina in una spiaggia libera sdraio e ombrelloni a distanza troppo ravvicinata: e scatta lo sgombero

Diano Marina – Troppa gente assiepata lungo la battigia, niente distanze di sicurezza e allora via allo sgombero.

Il fatto è successo ieri a Diano Marina, in una spiaggia libera nelle vicinanze del porticciolo, circa 50 metri di arenile.

Protagonisti i vigili. Dopo un rapido controllo, accertata la presenza di attrezzature lasciate sull’arenile dalla sera precedente a mò di segnale di possesso del posto è balzato agli occhi il fatto che i frequentatori avessero ignorato le norme anticontagio. Sdraio e ombrelloni troppo ravvicinati l’uno all’altro. La spiaggia è stata sgomberata e l’attrezzatura sequestrata. Chi venisse a reclamarla rischia l’identificazione, una multa fino a 1032 euro e una denuncia.

E le mascherine? C’è chi non l’aveva, chi l’aveva lasciata attaccata all’ombrellone come fosse un oggetto inutile, chi l’aveva allacciata al braccio.

Così i vigili hanno optato per la misura più drastica. La spiaggia è stata fatta sgomberare. I vigili hanno cominciato a invitare i pochi presenti a rispettare le norme. Alcuni bagnanti se ne sono andati alla chetichella per evitare identificazione e reprimenda. Parte dell’attrezzatura comprendente lettini, ombrelloni, stuoie, asciugamani, perfino secchiello e paletta usate dai bimbi, è stato lasciato sul posto e abbandonato. La roba per la spiaggia è stata sequestrata e custodita in un locale al Comando, dove sono stipati i corpi di reato. Chi venisse a reclamarla dovrebbe fornire le proprie generalità e sarebbe inevitabilmente multato. Le sanzioni possono arrivare, come detto, a 1032 euro, un salasso. Ma potrebbe essere contestata anche l’occupazione abusiva di area demaniale, un reato vero e proprio cioè. Quanti si faranno avanti? Nessuno, c’è da dubitarne?