Ancora da chiarire il movente dell’uomo che ha appiccato l’incendio nella chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte – Un raptus incontrollato di rabbia. Sarebbe stata questa la causa scatenante del folle gesto di un quarantaduenne di Cairo Montenotte che, la vigilia di Ferragosto, ha appiccato il fuoco ad un locale attiguo alla sacrestia, con le fiamme che poi hanno avvolto la chiesa di San Lorenzo.

Gli interrogatori, prima nella caserma dei carabinieri, e poi davanti al pm Chiara Venturi, non avrebbero, però, portato alla luce il vero movente. Così se la prima versione di un atto accidentale, a causa di un cero votivo caduto, è stata subito smontata dagli inquirenti, il successivo confronto serrato di oltre due ore davanti al pm non avrebbe portato a sbrogliare la complessa matassa di dichiarazioni e mezze ammissioni dell’uomo, chiaramente non sempre lucido.

Si escluderebbe una vendetta per eventuali screzi con don Mirco o un gesto contro la Chiesa come istituzione. Non sarebbe nemmeno veramente chiaro perché l’uomo si sia diretto in sacrestia, visto che non era certo un gran frequentatore della parrocchia o delle funzioni. Forse era lì per chiedere un aiuto. E proprio la sua condizione, anche economica e famigliare, hanno agito da catalizzatore sulle sue pregresse condizioni psicologiche, facendo scattare il raptus che ha portato all’insano gesto. Probabilmente nemmeno realmente premeditato, tant’è che parrebbe che per appiccare il fuoco l’uomo abbia usato qualche sostanza trovata sul posto.

Un fattore che, però, non sminuisce la gravità del fatto.

Intanto il vicesindaco di Cairo, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che impone a don Mirco, quale sacerdote punto di riferimento per la chiesa, e ai proprietari dei locali che si affacciano sull’attiguo cortile, di far eseguire le perizie necessarie, nonché interdire l’accesso. Intorno alla chiesa, lato via Buffa e lato corso Mazzini, saranno disposte transenne per vietare il traffico sia pedonale che veicolare.