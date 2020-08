Caccia al pirata della strada che a Tortona ha colpito una postina e si è poi dileguato

Tortona – Stava consegnando la posta in tutta tranquillità a Tortona, sulla provinciale 85 verso Castelnuovo Scrivia, quando, all’improvviso, è stata colpita da un automobilista che, invece di prestare soccorso, si è poi dileguato.

Protagonista della brutta avventura , avvenuta oggi nel primo pomeriggio intorno all’una e mezza, è una postina di 24 anni di Alessandria, M.C., che nell’urto con l’auto è caduta a terra riportando ferite non gravi ma tali da richiedere le cure del 118.

I Carabinieri di Tortona, giunti sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per risalire al pirata della strada anche attraverso l’esame delle eventuali immagini di telecamere dell’area. La giovane alessandrina, in stato di choc, è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.