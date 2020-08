“Emergenza migranti in fuga” ed è scontro fra Istituzioni: Piemonte chiama, Viminale non risponde

Torino – La fuga di 9 dei 76 migranti trasferiti due giorni fa nel centro profughi di Castello d’Annone (Asti) https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/08/20/fuggiti-altri-otto-migranti-nella-notte-tra-mercoledi-e-giovedi-dal-centro-di-accoglienza-di-castello-dannone/ crea “una situazione d’emergenza che mette profondamente sotto stress l’equilibrio sanitario e di ordine pubblico del territorio, generando grande tensione e senso di insicurezza nei cittadini piemontesi”. Lo affermano in una nota congiunta il presidente della Regione Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio Carosso, e gli assessori alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, e alla Protezione Civile, Marco Gabusi, che hanno scritto al ministro degli Interni chiedendo “immediati provvedimenti”.

Per ora, come sempre, da Roma tutto tace.