Finalmente! Il sindaco di Trapani vieta lo sbarco di clandestini e chiude il porto

Trapani – Il sindaco Giacomo Tranchida (nella foto), con un’ordinanza, ha disposto il divieto di sbarco per i 250 migranti e il personale a bordo della nave Aurelia in rada davanti alla città. I migranti insieme al personale della nave Aurelia devono essere sottoposti a quarantena Covid-19. “Lascia basiti – spiega il sindaco Tranchida – la notizia dell’ennesimo arrivo della nave quarantena Aurelia mentre non si sa ancora dove il governo intenda trasferire i migranti della nave Azzurra, negativi al tampone. Bisogna capire perché la nave Aurelia è stata dirottata da Origliano Calabro a Trapani e se questa scelta sia ispirata da motivi di sicurezza debitamente pianificati”.