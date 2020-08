Giovane profugo tunisino evaso dal centro di accoglienza di Castello d’Annone poche ore dopo il suo arrivo

Castello d’Annone – Dall’una del pomeriggio di ieri, polizia e carabinieri sono alla ricerca di un profugo tunisino scappato dall’hub di Castello d’Annone. Sarebbe il più giovane di un gruppo famigliare, arrivato nella notte tra martedì e mercoledì dalla Calabria con altri 71 richiedenti asilo, quasi tutti connazionali. Poco più che ventenne fuggito dopo l’ora di pranzo. Non è certo che abbia lasciato il perimetro della base. Potrebbe aver scalato la prima recinzione ed essere ancora all’interno del perimetro: il bosco da 52 ettari che circonda l’ex polveriera.

Lì, una volta, c’era l’ex base dell’aeronautica che adesso ospita 72 richiedenti asilo. Sono qui su disposizione del Ministero degli Interni: il centro di accoglienza in Calabria era sovraffollato e sono stati mandati in Piemonte per la quarantena obbligatoria di quattordici giorni. Tutti già sottoposti dopo lo sbarco ad un primo tampone, risultato negativo.

Eppure quell’hub che adesso ospita dei migranti è divenuto catalizzatore di rabbie e rancori di tutti gli annonesi.

In paese pochi hanno voglia di parlare: alcuni dicono di non volerli, altri che non danno problemi, altri ancora definiscono una follia tenerli lì a spese della comunità. E poi c’è chi dice di voler vedere delle fabbriche aperte piuttosto che dei centri di accoglienza.

Lì nell’hub, comunque, ci sono regole da seguire come tiene a precisare Stefano Robino, presidente della Croce Rossa di Asti: “questa non è una prigione, ma un centro d’accoglienza con delle regole. I migranti sono arrivati nella notte tra martedì e mercoledì. Tutti già con un tampone negativo, ma oggi pomeriggio l’Asl verrà per un secondo controllo. Non è certo la prima esperienza. Qui la convivenza è tra tutti. Tra migranti e personale della Cri. Si dettano regole e si è disposti ad andare incontro alle esigenze dei singoli, ma ripeto e ribadisco, ci sono regole”.

Dalle basilari “niente cibo nelle stanze” a quelle covid. Ad esempio le camerate sono ridotte e solo i nuclei familiari restano uniti in stanze un po’ più piccole. Ad ogni turno 12 -14 addetti della Croce Rossa sono all’interno della base. Si occupano di tutto, ma con discrezione.

Prima di ogni pasto i volontari della Croce Rossa misurano la febbre. All’una di ieri nessuno ne aveva. I più giovani hanno dato qualche calcio ad un pallone mentre i più anziani hanno cercato un po’ di quiete dopo giorni di burrasca.