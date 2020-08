In buone condizioni i quarantadue ospiti fatti sgomberare dalla residenza per anziani andata a fuoco nel cuneese

Dogliani – È ancora avvolta dal mistero la causa del rogo divampato martedì in un magazzino della residenza per anziani “Sereni Orizzonti”, nell’ex ospedale civico di Dogliani. Mentre proseguono le indagini di vigili del fuoco e carabinieri, delle sei persone sottoposte ad accertamenti per intossicazione solo una, ospite della struttura, resta sotto osservazione.

Le fiamme sono divampate intorno alle due in un ripostiglio per biancheria, coperte, ma anche cuscini in gommapiuma e oggetti di plastica che, bruciando, hanno contribuito a causare il fumo.

I vigili del fuoco intervenuti da Dogliani, Mondovì, Morozzo, Cuneo con un’autoscala e Bra, hanno spento le fiamme in meno di un’ora, impedendo che coinvolgessero altri locali, ma è stato necessario dichiarare inagibile l’intera struttura. E soprattutto sgomberare i 42 ospiti della residenza. Un imponente dispiegamento di forze fra soccorritori volontari, paramedici, protezione civile e carabinieri.

In particolare Biagio Di Guida, infermiere con quindici anni di esperienza anche nell’elisoccorso, è riuscito a portare in salvo sei persone dopo essere stato avvertito della presenza del fumo da un operatore socio-sanitario.

Lo stabile è storico, realizzato dal Gaudì della Langhe, Giovanni Battista Schellino, ma in perfette condizioni, interessato anni fa da importanti lavori di ristrutturazione a scopo sanitario. Oggi è residenza assistenziale, oltre che sede dei volontari del soccorso 118 e dello sportello territoriale dell’Asl Cn1.

Ora la struttura dovrà essere sottoposta alle perizie delle ditte che hanno installato gli impianti, da quello elettrico all’antincendio. Gli ospiti portati in salvo si trovano per la maggior parte agli Anni Azzurri, in località Biarella a Dogliani, Mondovì e Lequio Tanaro.