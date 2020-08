La villa comunale di Tornaco? Sarà restaurata dal vicino di casa: “l’amministrazione non sborserà nulla”

Tornaco – Vedere quel lato ormai in completo decadimento di Villa Marzoni, a Tornaco nel novarese, non ce la faceva più. E così lui, Marco Malanchin, 53 anni, ha preso una decisione: offrire al Comune un intervento completo di restauro.

“Pur di risanarlo e offrire ai passanti una vista meno lugubre mi sono proposto di avviarne il recupero” racconta Malanchin che abita in zona da quattro anni e ha assistito alla decadenza progressiva. Arrestare lo scempio è diventata, così, la sua mission.

Non si tratta di lavori edilizi di ridotta entità anche tenendo conto dell’altezza della muratura che sfiora i 15 metri. Sarà necessario rappezzare l’intonaco e sarà un’impresa specializzata a occuparsi nelle prossime settimane delle opere edili più delicate.

“Il mio contributo da volontario finora è stata la sabbiatura dei particolari murari che resteranno “a vista” in tinta originale e non verranno quindi verniciati” ha aggiunto Malanchin che ha stimato in 11.000 euro il costo dei lavori per restituire decoro al retro troppo trascurato di Villa Marzoni, edificio simbolo di Tornaco che ospita il museo etnografico, la biblioteca e le sala per le mostre.

Durante il lockdown l’officina da gommista che Malanchin gestisce a Vigevano era rimasta pressoché chiusa e lui, con del tempo libero dal lavoro, si era proposto di dipingere le facciate esterne della biblioteca comunale.

“I sessanta metri quadrati dell’intonaco della facciata avevano il pallore del grigio cemento. Utilizzando il trabattello, in due giorni sono stato in grado di fare assumere alla muratura la tinta giallo ocra antico, perfettamente abbinata alla vicina Villa Marzoni” ha detto Malanchin.