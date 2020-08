Michelin ha scelto i progetti del Politecnico di Torino per scrivere il futuro dei sistemi di ricarica

Torino – Anche Michelin si affida ad idee innovative realizzate in territorio italiano. La nota azienda ha, infatti, scelto di sperimentare la tecnologia di Enermove, startup spin-off del Politecnico di Torino e incubata in I3P per alimentare le batterie dei suoi carrelli elevatori con il sistema di ricarica wireless. La startup torinese si occupa infatti di progettare, realizzare e installare sistemi per la ricarica wireless di veicoli elettrici della logistica industriale, come carrelli elevatori e sistemi a guida automatica (Agv). Con l’apporto tecnologico di Enermove, Michelin si propone di migliorare la gestione e il monitoraggio dell’energia e la produttività dell’impianto nell’ottica di Industria 4.0: è possibile eliminare le problematiche legate alla sostituzione o ricarica delle batterie, aumentando le missioni e l’operatività del carrello e di conseguenza la redditività del reparto.

Il sistema di ricarica wireless è stato montato a bordo di un carrello elevatore con batteria TPPL Piombo Puro. L’impianto di Enermove potrà in seguito essere esteso ad altri carrelli della flotta. È sufficiente equipaggiarli con la bobina ricevente, senza altre modifiche strutturali.