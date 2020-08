Muore operaio di 35 anni mentre rimuove i detriti nel deposito Arfea

Alessandria – Un operaio di 35 anni, Alex Gabbiadini di Lumezzane (BS), è morto stamane verso le nove mentre, insieme ad alcuni colleghi, era intento a rimuovere i detriti, alberi divelti e rami caduti nel cortile del deposito dell’Arfea, la nota ditta di trasporto pubblico alessandrina con sede in Via Milite Ignoto 26, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città tra sabato 1° agosto e domenica 2. Il grave incidente sarebbe dovuto alla caduta accidentale di un tronco di glicine che stava per essere rimosso dal braccio articolato di un mezzo della ditta G-Edil incaricata alla rimozione – di cui la vittima era titolare – che si sarebbe ribaltato.

