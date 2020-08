Nel novarese sequestrati in un’autofficina dieci metri cubi di rifiuti pericolosi, il titolare segnalato in Procura

Carpignano Sesia – Dieci metri cubi di rifiuti pericolosi e duecento pneumatici sono stati sequestrati a Carpignano Sesia, nel novarese, dal Gruppo carabinieri forestale, intervenuto assieme al Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Novara, per effettuare un controllo in un’autofficina dove venivano svolte, sia le attività di riparazione auto, che di gommista.

Oltre alla verifica della regolarità dell’attività, è stato effettuato un controllo di carattere ambientale relativo al corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività dell’impresa ed è emerso che i rifiuti prodotti erano mantenuti senza alcuna cautela, nè adozione di adeguate misure di protezione ambientale, sia all’interno dell’officina che all’esterno, sparsi sul terreno.

Inoltre, la mancanza di documentazione di tracciabilità finale, non rendeva possibile ricostruire quali fossero le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Il titolare dell’autofficina, un cittadino italiano residente a Ghislarengo, è stato segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Novara per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti, tra l’altro anche pericolosi.

I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro.

Si è inoltre provveduto a segnalarne la presenza al sindaco perché, con apposita ordinanza, ne imponga il corretto smaltimento. È stata infatti accertata la presenza di rifiuti pericolosi, quali oli esausti e rifiuti misti contaminati da oli esausti. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro circa 200 pneumatici usati e 10 metri cubi circa di altri rifiuti vari, tra i quali oli esausti, filtri d’auto esausti e parti meccaniche di veicoli da indirizzare allo smaltimento.