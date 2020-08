Nell’operazione di rilancio delle Pmi italiane anche Banca di Asti e Banca del Piemonte

Asti – Anche Banca di Asti e Banca del Piemonte prenderanno parte all’operazione Open Banking Alliance, lanciata a giugno da Banco Desio e Credimi al fine di liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle Pmi italiane, che vanno ad affiancarsi ai 50 milioni stanziati da Banco Desio. I fondi saranno utilizzati per dare liquidità alle imprese.

Le Pmi potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un ammontare fino al 25% del fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da Credimi, hanno durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto per l’ultimo trimestre 2021, sono accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100mila euro, che siano Società di Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una dichiarazione fiscale. La procedura è completamente digitale, la richiesta è effettuabile online su www. credimi. com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3 giorni lavorativi. Dalla partenza dell’operazione, a giugno, oltre 1. 100 aziende hanno richiesto il finanziamento a Credimi per un totale di 294 milioni di euro.

“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per rispondere concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del nostro Paese – afferma l’amministratore delegato Carlo Demartini – L’unione tra player finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico, e player tecnologici, che consentono nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci con benefici per tutti gli attori, in particolare per le Pmi”.