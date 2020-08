Tassa rifiuti, ad Arquata Scrivia sconto del 50% ai commercianti penalizzati dalle conseguenze del lockdown

Arquata Scrivia – Sarà ridotta del 50% la tassa rifiuti per i commercianti ad Arquata Scrivia.

Un mossa voluta dall’amministrazione comunale per cercare di andare incontro alle attività che più di ogni altre hanno subito le conseguenze del lockdown quando sono state costrette alla chiusura o hanno visto ridursi pesantemente gli incassi.

Con voto unanime, la decisione è stata presa in consiglio comunale.

Spiega il sindaco di Arquata Albeto Basso: “L’importanza delle attività produttive non è solo di tipo economico: abbiamo visto tutti quanto fossero tristi i nostri paesi con le serrande abbassate durante l’emergenza. Le botteghe svolgono una funzione fondamentale dal punto di vista sociale rendendo vivo e più sicuro il paese, garantendo opportunità di incontro e di ascolto fra le persone, soprattutto quelle più sole. Mentre le attività artigianali, anche di piccole dimensioni, garantiscono nel complesso un numero importante di posti di lavoro”:

Per coprire la minore entrata derivante dalla riduzione della tassa, la Tari dimezzata per commercianti e artigiani in teoria potrebbe comportare un aumento per le bollette di tutti gli altri cittadini ma così non sarà, utilizzerà il fondo statale per le funzioni fondamentali previsto dal governo.