Con addosso solo una vestaglia sessantatreenne esce di casa e scompare, ricerche in corso

Cossato – Dov’è finita Manuela C., 63 anni, di Cossato, nel biellese, sparita da mercoledì sera? La donna era bordo di una bicicletta elettrica e, dunque, potrebbe aver percorso parecchi chilometri.

Questo è uno dei dubbi che hanno carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, che da ieri mattina stanno cercando la donna. Questa sarebbe in stato confusionale, tanto da essersene andata indossando soltanto una vestaglia rosa. A lanciare l’allarme ai carabinieri è stato il marito, che inizialmente ha sperato che Manuela tornasse a casa nella notte.

Al momento sono due le piste seguite: la prima verso la frazione Ratina, la seconda in direzione di via Spinei, da dove potrebbe essersi spinta fino a San Giacomo di Masserano, da lì il cerchio verrà allargato.

Ieri notte i carabinieri hanno proseguito i loro giri cercando nei luoghi dove la donna potrebbe aver trovato rifugio: la stazione, i bar che rimangono aperti fino a tardi o le aree attrezzate dove potrebbe essersi fermata a riposare. Chi pensa di averla riconosciuta può telefonare al 112.