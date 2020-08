Coronavirus, all’aeroporto di Malpensa test per tutti dopo l’incremento delle postazioni attive

Ferno – Se prima i tamponi erano riservati solo ai lombardi, ai turisti stranieri ed ai residenti delle province a Est del Ticino, ora saranno i test saranno fatti a tutti.

Parliamo dell’aeroporto di Malpensa dove da oggi, secondo quanto annunciato ieri da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, “aumentando le postazioni, saranno testati i turisti stranieri poi i cittadini italiani, sia lombardi che di altre regioni”.

Una disparità, questa, che aveva fatto storcere subito il naso ai piemontesi, in particolare ai novaresi. Loro avevano accolto con stupore la nota dell’Ats Insubria, che mercoledì annunciava la limitazione nel piano straordinario avviato ieri in aeroporto per i passeggeri di rientro da Malta, Spagna, Grecia e Croazia. “Con gli spazi individuati in un primo momento si potevano eseguire 500 tamponi – ha spiegato Gallera – quindi avevamo stabilito alcune priorità, che avrebbero privilegiato i turisti stranieri perché difficilmente recuperabili dopo avere lasciato lo scalo, e i cittadini lombardi. Aumentando le aree, la capacità salirà a 2 mila tamponi al giorno e così anche la platea dei passeggeri si potrà allargare”.

In realtà già nella conferenza stampa di ieri mattina, convocata a Malpensa, le autorità lombarde avevano stimato in 800 i tamponi eseguibili il primo giorno nelle postazioni allestite. All’esterno si stavano montando gli altri gazebo per una potenzialità dichiarata di 1.800 prelievi quotidiani, che in ogni caso non bastano per colmare il fabbisogno dell’aeroporto. Il blocco aveva sorpreso gli stessi lombardi in coda per il test. A loro sì, fin da ieri mattina era consentito farlo.

Adesso, con l’apertura a chi abita fuori regione, anche l’Asl di Novara dovrebbe alleggerire parte del carico di richieste. Dopo il record di mercoledì, in cui sono stati eseguiti 310 prelievi, ieri i test sono stati 280. La percentuale positivi si conferma sotto l’1%.