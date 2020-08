Grigi: primo giro di tampone negativo per tutti, proseguono gli allenamenti

Alessandria – In casa Alessandria Calcio, il primo giro di tamponi, per attestare elementi infettati dal Covid-19, effettuati ai giocatori e allo staff come da norma vigente, ha infatti dato per tutti esito negativo. Questo permetterà alla squadra di continuare a lavorare in serenità in vista della prossima stagione. Gli allenamenti proseguiranno anche oggi e domani al Centro Sportivo Michelin di Spinetta Marengo dove i grigi stanno affrontando il ritiro.

Sul fronte mercato l’obiettivo, adesso, è quello di tenere Umberto Eusepi in grigio. L’attaccante, di proprietà del Pisa, era in prestito alla società di Luca Di Masi e ha lasciato un ricordo più che positivo in città. Ma la situazione non è comunque semplice dato che Eusepi fa gola a molte squadre.