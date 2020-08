Legapro, il 10 settembre a Roma il sorteggio dei calendari

Alessandria – È previsto per giovedì 10 settembre, al Salone del Coni di Roma, il sorteggio dei calendari dei prossimi campionati di Legapro.

Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Domande che dovranno poi essere valutate e convalidate dalla Figc. Si avrà così la mappa completa della nuova Serie C che ripartirà il 26 e 27 settembre.