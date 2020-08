Motociclista ferito dopo un incidente sulla tangenziale in direzione Spinetta

Alessandria – Incidente poco fuori Alessandria, stamane, in direzione Spinetta Marengo. Un giovane centauro in sella a una moto ha sbandato ed è caduto, sbattendo più volte sull’asfalto. Immediati i soccorsi, con l’intervento di Polizia municipale, Polizia e 118.

La causa potrebbe essere stato il fondo dissestato. Il motociclista è stato trasportato in ospedale. In uscita dalla tangenziale si sono formate lunghe code con il traffico che ha subito inevitabili disagi.