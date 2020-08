Nigeriano molesta i passanti poi minaccia i carabinieri con un coccio di bottiglia

Piedimonte San Germano – Alcuni dei passanti hanno chiamato i carabinieri per segnalare la presenza dell’uomo molesto. All’arrivo dei militari il 24enne si è scagliato contro di loro I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piedimonte San Germano hanno arrestato, nella flagranza dei reati di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale”, un cittadino nigeriano di 24 anni, senza fissa dimora, J.L., già censito per oltraggio e resistenza a P.U., porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Gli operanti, accorsi in via Casilina Nord, dove era stata segnalata mediante chiamata al 112 la presenza di un uomo che molestava i passanti che transitavano a piedi, hanno individuato il giovane che, alla richiesta di esibire i documenti per l’identificazione, si è rifiutato ed ha minacciato di lesioni i due militari, impugnando un collo di una bottiglia di vetro rotta. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto nella camera di sicurezza della caserma di Cassino in attesa del rito direttissimo disposto dall’A.G.