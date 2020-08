Partiti i lavori per rinnovare gli spazi della “Casa delle donne” in piazzetta Monserrato

Alessandria – Non pare arrendersi neanche dopo la notizia del probabile sgombero l’associazione “Non Una di Meno” che ha cominciato i lavori per rinnovare gli spazi delle “Casa delle donne”, in piazzetta Monserrato.

Ieri ha lanciato anche un appello a chi fosse interessato a partecipare ai lavori di ripristino dopo i danni del maltempo: “La Casa delle donne si prepara a ripartire ancora più accogliente e viva, in vista degli impegni autunnali. Punto di riferimento in città a sostegno delle donne e delle soggettività Lgbtqia+, in realtà le sue attività non si sono mai fermate. A partire dal prossimo fine settimana il collettivo di “Non Una di Meno” sarà al lavoro per una serie di interventi di manutenzione necessari a mettere in sicurezza lo stabile di piazzetta Monserrato 1 e renderlo ancora più accogliente e adatto a essere attraversato, anche in vista della terza edizione del Festival Mia. Che genere di arte”.

I ricordi vanno poi al giugno 2018 quando il collettivo trovò “un edificio chiuso e abbandonato all’incuria e inutilizzabile”. Quell’anno furono in 3000 a firmare l’appello per individuare in città uno spazio per la Casa delle donne e da allora tante sono state le iniziative e gli incontri in quella struttura, che era un Ipab, ente pubblico ora in dismissione, ed ospitava un asilo chiuso per mancanza di iscrizioni.

“La Casa delle donne andrà avanti” dicono da “Non Una di Meno” che ricorda i vandalismi e promette che l’impegno continuerà “grazie alla nostra cura e alla partecipazione di tutt* coloro che continuano a sostenere questo progetto. I lavori sono alle porte e la Casa sarà più bella e favolosa che mai”.