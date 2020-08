Per l’emergenza Covid salta la festa della birra a Susa ma nel fine settimana ci saranno teatro e cinema

Susa – L’emergenza Covid 19 ha fermato un altro storico appuntamento dell’estate in val Susa.

La Città di Cozio, già orfana del Palio storico dei borghi di luglio, nelle scorse ore ha dovuto rinunciare all’appuntamento della seconda metà di agosto con la tradizionale festa della birra.

Nel week end sono, comunque, in programma diversi appuntamenti: a partire dalle iniziative del Castello di eventi, di casa proprio nel maniero della Contessa Adelaide. Stasera alle 21 lo spettacolo della compagnia Il Teatro di Bussoleno porterà in scena dalle 21 il riadattamento di un testo di Molière nella versione del “Matrimonio forzato”. Ingresso 5 euro. Domani, sempre al Castello, il sabato pomeriggio vedrà protagonisti i più piccoli, con i laboratori di manualità creativa per bambini dai 3 ai 10 anni: inizio ore 16. Domenica sera il cortile della dimora storica che domina dall’altro il centro segusino si trasformerà invece in arena cinematografica all’aperto, proponendo la pellicola Smetto quando voglio. Biglietti a 3 euro.

Infine, tra domani e domenica, Susa sarà protagonista del Challenge Stellina, tradizionale corsa in montagna sui sentieri partigiani. Nuova la formula con le gare che si disputeranno sui territori di Susa, Venaus e Mompantero.