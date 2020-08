Pitbull fugge da un appartamento e aggredisce due persone

Alessandria – Momenti di paura, oggi pomeriggio verso le cinque, ad Alessandria per la fuga, improvvisa, di un pitbull da una palazzina tra via Piave e via Isonzo.

L’animale, dopo essere scappato, ha morso a una gamba un ragazzo e ha aggredito al volto un uomo anziano.

La persona che ha subito le ferite al volto è stata portata in ospedale ad Alessandria dal 118 mentre il ragazzo è stato curato sul posto. La Polizia sta ricostruendo l’accaduto dopo momenti di grande paura per quanto avvenuto. Il cane è stato preso e ora la situazione è sotto controllo.