Da “La Città che Vogliamo” Valenza: degrado in città, flashmob dei candidati per Alessandro Deangelis sindaco

Valenza – È in Strada Po e dal Parco “Musolino” che inizia, a poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, la campagna elettorale dei candidati della coalizione per Alessandro Deangelis Sindaco. Erano presenti: Pietro Boz, Jonathan Calcagno, Simona Gilli, Daniele Latella, Antonello Corrado Montes, Patrizia Raia. A guidare il Gruppo: Anna Maria Zanghi. L’incontro è consistito in brevi e poche dichiarazioni e si è concluso con un flashmob contro il degrado urbano che, specie in alcune zone della Città, è ormai un fatto conclamato da tempo immemore.

“A Valenza, da troppo tempo, si registra un degrado urbano che il passare del tempo non fa che acuire – affermano i candidati in una nota congiunta – siamo partiti da Strada Po e dal Parco Musolino, quali simbolo per noi di questo stato di fatto, con l’area giochi e picnic lasciate completamente nell’incuria, con la porzione di strada crollata in prossimità del rifugio Agesci, nella quale sta crescendo la vegetazione, per non parlare di due auto abbandonate all’incrocio con Via Rimini. Virtualmente saremmo voluti essere in più punti e strade di Valenza: pensiamo alla fontana del Leon D’oro, manutenuta solo adesso in vista delle elezioni, via Solferino divisa in due da blocchi di cemento, le fioriere del corso, la vegetazione abbondante in via Pajetta, i bidoni della differenziata in piazza XXXI Martiri. Solo per citarne alcuni. Molti amministratori, ora candidati, si sono letteralmente riempiti la bocca – concludono i candidati – sul degrado e sulla manutenzione ordinaria nelle precedenti campagne elettorali, finendo per tradire le aspettative della popolazione. Come candidati cercheremo di mappare queste situazioni eclatanti e raccoglieremo eventuali segnalazioni da parte dei nostri concittadini, perché in caso di elezione, si possano effettivamente mettere in campo con energia le giuste azioni per migliorare la Città, zona per zona. Valenza è candidata quale Città Creativa UNESCO e non deve presentarsi all’Europa e al Mondo in queste condizioni: le fattispecie da noi censite non possono sussistere. Ecco che quindi serve una Amministrazione Comunale che restituisca alla nostra Comunità il prestigio e il decoro che le compete”.

Insomma, una Valenza più bella, attrattiva e soprattutto pulita: “Questa è la Città che vogliamo!”, per citare il leitmotiv del flashmob.

Alessandro Deangelis, candidato alla carica di sindaco

Annamaria Zanghi, Capolista “La Città che vogliamo!”