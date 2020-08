Il Ponente ligure “terra” ideale per i delfini e i loro cuccioli

Noli – Il Ponente ligure è diventato un habitat naturale per i delfini e per la conservazione della loro specie tanto che, recentemente, è stato fatto il centesimo avvistamento da parte dell’Associazione “Delfini del Ponente”.

È di questi giorni, infatti, l’incontro in mare aperto con un gruppo di una decina di tursiopi con ben 3 coppie mamma-cucciolo, di cui sicuramente due neonati. Gli animali, come spesso accade nei mesi estivi, erano piuttosto schivi a causa dell’intenso traffico navale costituito da yacht e motoscafi.

La raccomandazione é quella di non avvicinarsi mai troppo. Sono centinaia i monitoraggi compiuti dagli esperti e biologi con affiancamenti di stagisti in arrivo non solo dall’Italia, ma anche dall’estero.

Gli animali vengono avvistati dal team di esperti e biologi in modo piuttosto omogeneo lungo tutta l’area di studio, con differenze tra i vari mesi che sono attualmente oggetto di analisi. Quest’anno, tra le specie avvistate, è stato certificato un aumento di stenelle striate, delfini tipicamente pelagici ma che si possono avvistare nell’area di osservazione e studio.

Il progetto di studio dei tursiopi ora continua con il suo spirito di formazione di giovani studenti, neolaureati o appassionati che si affiancano ai ricercatori per un periodo minimo di un mese imparando le tecniche utilizzate per lo studio di questi animali sia a livello teorico che sul campo e partecipando ad uscite di ricerca e rielaborazione dati.