In gravi condizioni il tredicenne rimasto coinvolto nello schianto in autostrada all’altezza di Santhià costato la vita alla madre

Santhià – Lotta tra la vita e le morte il tredicenne rimasto coinvolto insieme alla sua famiglia in un incidente sulla autostrada A4 a Santhià, in direzione Torino nella mattinata di giovedì. Il giovane è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La madre, una donna di 46 anni, ha perso la vita nel tragico schianto mentre sono rimasti feriti gli altri componenti della famiglia, il marito della signora e altri due figli, una ragazza di diciannove anni e un ragazzo ventenne. Si tratta di una famiglia di origine kosovara ma di nazionalità svizzera. L’auto sulla quale viaggiavano è stata tamponata da un furgone, a bordo del quale c’erano due persone che non hanno riportato conseguenze serie nell’incidente. La polizia stradale di Novara Est, competente per il territorio autostradale su cui è avvenuto l’incidente, sta lavorando per stabilire le dinamiche di quanto accaduto. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di una manovra azzardata del conducente della vettura su cui viaggiava la famiglia svizzera, che stava rientrando verso il Paese di residenza. La zona dello scontro infatti è quella in cui è presente uno svincolo. Sul posto oltre ai poliziotti sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con diverse squadre e il personale sanitario, tra cui quello dell’elisoccorso che ha trasportato il tredicenne nell’ospedale torinese dopo averlo intubato. L’autostrada è stata chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza delle corsie.