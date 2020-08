Scoppia la polemica sulla realizzazione del parco eolico tra Piemonte e Liguria: “distruggerà un ambiente praticamente incontaminato”

Voltaggio – Si chiama “Popein” ed è il parco eolico la cui realizzazione, tra Liguria e Piemonte, nei comuni di Isola del Cantone e Voltaggio, province di Genova e Alessandria, sta infuocando la Valle Scrivia e la Val Lemme tra chi è contro il piano che “distruggerebbe un ambiente praticamente incontaminato” e chi invece dice di essere favorevole “perché dalle pale eoliche verrebbe prodotta energia pulita utile a imprese e abitazioni”.

Il parco ha ormai ottenuto ogni tipo di autorizzazione necessaria, sia dalla Regione Liguria che dalla Regione Piemonte e il cantiere per la costruzione dell’impianto è pronto a partire.

Ma da anni, contro il progetto, si batte però il Comitato per la salvaguardia dei crinali della Valle Scrivia e della Val Lemme e in rete, sta facendo centinaia di visualizzazioni un video realizzato dal comitato per descrivere cosa accadrà sul crinale tra il monte Porale e Borlasca, in località Pinceto, qualora dovessero partire i lavori per la realizzazione dell’impianto nel Comune di Isola del Cantone: sono previste cinque torri eoliche, alte 150 metri (10 Mw la potenza complessiva) e per trasportarle sul crinale sarà realizzata una maxi-strada in val Barca, a Voltaggio, ampliando quella esistente.

Carlo Bisio, presidente del Comitato, non usa mezzi termini: “abbiamo impugnato tutti gli atti, ci siamo rivolti al Tar della Liguria, lo faremo di nuovo, e siamo pronti ad andare sino al Consiglio di Stato per fermare le ruspe”:

Il comitato è rappresentato dall’avvocato genovese Daniele Granara.

Il progetto per la realizzazione di un parco eolico era stato proposto alla Regione Liguria dalla società Fera di Milano che negli anni passati, anche in Liguria e specialmente nella provincia di Savona, aveva già installato numerose pale eoliche per la produzione di energia rinnovabile.

Nonostante l’opposizione di alcuni cittadini, il progetto del parco eolico è invece visto positivamente da Regione Liguria e amministrazione locale di Isola del Cantone come spiegato da Andrea Benveduti, assessore regionale con delega, fra le altre, all’Energia: “Quando abbiamo a che fare con le pale eoliche si parla di energia rinnovabile e pulita. Non credo ci sia il motivo di opporsi a un progetto del genere, da qualche parte l’energia deve pur essere presa”.

Favorevole al piano anche il sindaco di Isola del Cantone, Natale Gatto: “queste pale non daranno fastidio e produrranno molta energia. Certo, qualche albero dovrà essere abbattuto ma nulla a confronto di quello che ogni inverno viene fatto dalla galaverna. Grazie a questo progetto verranno inoltre messe in sicurezza alcune strade nelle frazioni: gli aspetti positivi sono molti di più di quelli negativi”.