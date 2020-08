Svelato il mistero del telaio di bicicletta trovato a 3000 metri sul Monviso: fu usato nel 1954 come barella d’emergenza

Crissolo – Svelato il mistero del telaio della bici ritrovata sul Monviso. A portarla, nel lontano 1954, era stato Clemente “Mente” Berardo, 84 anni, guida alpina di Manta. Lui sul Monviso ci è salito 407 volte, l’ultima lo scorso anno.

Una storia a metà tra leggenda e mistero non poteva che avere come protagonista un’icona della montagna simbolo del Piemonte.

“Avevamo appena finito il servizio militare – racconta – e volevamo diventare guide alpine. La montagna la conoscevamo bene e progettavamo una delle nostre tante imprese, un po’ folli e un po’ goliardiche. Eravamo in quattro: oltre a me, tre amici di cui non voglio rivelare i nomi, di Saluzzo, Verzuolo e Villanovetta. Eravamo indecisi se scalare il Monviso “a spirale”, toccando tutte e quattro le pareti, oppure salirci in bicicletta. Optammo per la seconda”.

La bici non fu scelta a caso, ne venne presa una già vecchia, arrugginita: era già deciso che sarebbe rimasta là, in punta al Viso, a testimoniare l’impresa. “Pedalammo a turno e spingemmo la bici fino a Pian del Re, poi la portammo a spalle verso il Sella e su, lungo la Normale. Eravamo giovani e forti, arrivammo in vetta con il nostro trofeo, che appoggiammo alle rocce e lasciammo lì”. Berardo diventò guida e iniziò a scalare il Monviso decine di volte: “La bici rimase poco tempo ai 3841 metri della sommità. Qualche anno dopo, forse per una slavina, cadde lungo la Nord-Est. Venne recuperata e riportata in cima, prima di finire giù dalla Est. Sparirono pedali, manubrio, ruote, restò solo il telaio. Poi, dagli anni ‘60 non la vidi più, ma ogni tanto qualche alpinista mi racconta di averla incontrata”. A metà anni ’60 fu usata come barella improvvisata per il trasporto a valle di una sfortunata alpinista verzuolese, deceduta per una caduta.

“Sapevo questa storia – ammette l’anziana guida – per questo immaginavo che il telaio fosse finito molto più a valle. Invece è ancora lì. Ora chiederò a Giustetto il luogo esatto in cui si trova. È stata una bravata, oggi sono un po’ pentito di averlo fato e di aver lasciato un rottame su quella montagna. Se mi verrà chiesto dal Parco, non esiterò a trovare qualche alpinista che provveda alla rimozione del pezzo di ferro. Il Monviso è montagna per pietre, aquile e camosci, non per vecchie biciclette”.