Dopo la madre è morto anche il figlio di 13 anni a bordo dell’auto tamponata in autostrada

Santhià – Nella notte fra venerdì e sabato è morto anche Eduard, il ragazzino di 13 anni coinvolto nell’incidente stradale di giovedì che, all’altezza di Santhià lungo l’autostrada A4 in direzione Torino, ha visto la Classe A condotta dal padre, su cui viaggiava la madre di 46 anni, morta sul colpo, e i fratelli, tamponata da un furgone a bordo del quale c’erano due persone che non hanno riportato conseguenze serie nell’incidente https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/08/22/in-gravi-condizioni-il-tredicenne-rimasto-coinvolto-nello-schianto-in-autostrada-allaltezza-di-santhia-costato-la-vita-alla-madre/ . La famiglia è residente in Svizzera e stava rientrando a casa. Le condizioni del ragazzino erano sembrate da subito disperate ai soccorritori che in elicottero lo avevano portato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Feriti anche gli altri componenti della famiglia, il marito alla guida e altri due figli, una ragazza di diciannovenne e un ragazzo ventenne. Al vaglio degli inquirenti i tabulati telefonici per capire se al momento dello scontro qualcuno stesse usando il cellulare, e anche alcuni filmati delle telecamere sull’autostrada che potrebbero aver registrato immagini utili per ricostruire la dinamica del grave incidente.