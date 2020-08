Finisce all’ospedale dopo aver sbattuto col monopattino contro un’auto in sosta vietata: il PM ha aperto un fascicolo

Genova – Le gravi condizioni d’una donna di trent’anni vittima di un grave incidente stradale che si è verificato domenica scorsa verso le 23 in Via Venezia, all’altezza della chiesa di San Teodoro (nella foto il punto in cui si è verificato l’incidente) quando, col monopattino, è andata a sbattere violentemente contro un’auto in divieto di sosta. È stata ricoverata in coma farmacologico al San Martino. Sulla vicenda è stata aperto un fascicolo da parte del pubblico ministero Giovanni Arena per il reato di lesioni gravi a carico del proprietario dell’auto, mentre ha disposto una perizia sull’impianto frenante del monopattino. Sul posto era intervenuta una pattuglia dei vigili urbani per i rilievi del caso. Ed era apparso chiaro che non si poteva parlare di un incidente dovuto al caso. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato di aver sentito la ragazza urlare disperata dopo aver scoperto che i freni erano andati in blocco. Forse se quell’auto non fosse stata in divieto la donna non sarebbe finita all’ospedale.