Forse al definitivo decollo lo scalo di Cuneo a vantaggio di tutto il Basso Piemonte

Cuneo – Il prossimo 16 novembre partirà il primo collegamento dall’aeroporto di Levaldigi a quello di Monaco di Baviera, per una tratta che, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, garantirà dieci voli tra andata e ritorno dalla Germania grazie ad Air Dolomiti, la compagnia aerea italiana che dal 2003 è controllata dal Gruppo Lufthansa. Per il Bassso Piemonte occidentale (province di Cuneo e Asti) si tratta di un’opportunità da sfruttare in quanto chi parte da Cuneo potrà entrare direttamente in connessione con la Baviera e con uno dei più importanti hub d’Europa, l’aeroporto di Monaco, fra i dieci scali più trafficati del continente, secondo in Germania solo a Francoforte. Si potrà prenotare un volo per New York, Shanghai, l’Africa o il Sudamerica (a Monaco operano oltre cento compagnie). Per il Piemonte meridionale, sfumato il progetto dell’aeroporto di Novi degli anni novanta del secolo scorso – fortemente voluto dal nostro direttore quando era consigliere comunale del PLI a Novi – è un risultato rimarchevole, grazie alla tenacia di Amilcare Merlo che con la Levaldigi Holding – e insieme alla Camera di Commercio di Cuneo – è stato in questi anni il principale punto di riferimento dell’aeroporto. Dopo anni di incertezza sulla sorte dello scalo cuneese, finalmente, con l’arrivo dei tedeschi, si spera in una fase inedita con nuove idee e solidi progetti. Il volo si può già prenotare sui motori di ricerca delle agenzie viaggi online come Skyscanner, Volagratis, e Dreams e sul sito di Air Dolomiti.