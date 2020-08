Il crollo strutturale che è costato la vita ad una donna di 28 anni è avvenuto in una casa della Canonica del paese

Carezzano – Si chiamava Mara Salvetti la donna di 28 anni, residente a Settimo Milanese, ospite di amici a Carezzano per il fine settimana, che è morta ieri pomeriggio verso le sei, vittima di un tragico quanto inconsueto incidente. Come abbiamo già scritto, per il caldo era uscita sul terrazzo per prendere una boccata d’aria ma, quando si è appoggiata, la ringhiera ha ceduto di schianto ed è precipitata. Pochi metri ma fatali per lei che ha battuto forte la testa per cui è morta all’istante. Il fatto è avvenuto in una casa della Canonica sita in Via Cinque Martiri, di cui è tenutario il parroco di Villalvernia, Don Lorenzo Bergantin, 65 anni (nella foto a destra), originario di Viguzzolo, ma residente a Villalvernia nella casa parrocchiale di Via Roma 14. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed una squadra del 118 ma per la donna ormai non c’era più niente da fare. Sono in corso le indagini da parte degli uomini della Benemerita di Sale coadiuvati dai colleghi di Villalvernia mentre i Vigili del Fuoco di Tortona hanno messo in sicurezza l’edificio.