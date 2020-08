Marocchino armato di coltello tenta di uccidere il rivale, poi si nasconde tra la folla al mercato ma per lui, per l’ennesima volta, sono scattate le manette

Torino – Ancora un grave fatto di ordine pubblico che vede protagonista un extracomunitario. Ieri mattina intorno alle 8:45 un marocchino, brandendo un coltello con una lama da 19 centimetri, s’è avventato rabbiosamente contro un uomo che dormiva su una panchina in piazza Bottesini colpendolo diverse volte sul viso e sul torace. Poi è fuggito in Piazza Foroni nella speranza di farla franca nascondersi tra i banchi e tra i clienti di uno dei mercati più frequentati della Barriera di Milano e, nel tentativo di evitare le manette, ha cercato di aggredire anche gli agenti delle volanti. Si tratta di Adam Keton, 35 anni, marocchino, naturalmente già noto alle forze dell’ordine che l’hanno tratto in arresto per tentato omicidio. La vittima, un suo connazionale di 33 anni, è stata trasportata dai medici del 118 all’ospedale San Giovanni Bosco con profonde lesioni al volto, al collo, alle spalle e a un ginocchio. Nel tentativo di bloccare Keton, è rimasta lievemente ferita anche un’agente delle volanti che, nel parapiglia, è stata colpita con un pugno. Nei prossimi giorni, Keton siederà sul banco degli imputati per rispondere non solo di tentato omicidio, ma anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Anche stavolta il giudice di turno lo lascerà andare? È una bella domanda che attende risposta.